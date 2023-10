Etterforsker drap på tysk kvinne i Østerdalen: Mann pågrepet i Tyskland

Innlandet politidistrikt etterforsker et drap på ei kvinne i 20-årene fra Tyskland. Det er etterforskning av en savnet-sak i Tyskland som viser at det er sannsynlig at det har skjedd en straffbar handling mens et tysk par som nylig var på ferie i Norge.

– Ei kvinne har blitt meldt savnet, og i avhør har mannen opplyst til tysk politi at han har drept henne og etterlatt henne i Tynset kommune før han selv returnerte til Tyskland, opplyser politiadvokat Mali Svendsen i en pressemelding.

Innlandet politidistrikt har iverksatt kriminaltekniske undersøkelser.

– Åstedsundersøkelser har ført til funn av en død person, og Innlandet politidistrikt etterforsker hendelsen som et drap i samarbeid med Kripos og tysk politi, sier Svendsen.

Tysk politi er varslet om funnet, og de varsler pårørende, skriver politiet. Siktede vil bli framstilt for varetektsfengsling i Tyskland.

Det vil bli gjennomført en rettsmedisinsk obduksjon for å bringe identiteten på det rene og for å kunne fastslå dødsårsak.