Etterforsker dobbeltdrap i Sverige

To personer er funnet døde i en leilighet i Ulricehamn i Sverige. To personer som og befant seg i leiligheten er pågrepet og mistenkt for drap, skriver svensk politi i en oppdatering.

– Alle de involverte er unge, to av dem er under 18 år, står det videre.

De drepte er enda ikke identifisert, opplyser politiet.

Området er sperret av. Politiet foretar en rundspørring i området, og det vil oppholde seg politi i området i hele dag for å trygge befolkningen.

Ulricehamn er en by sørvest i Sverige. I 2010 hadde tettstedet 9 787 innbyggere.