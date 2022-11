Etiopia: Enighet om å stanse krigen i Tigray

Etiopias regjering og myndighetene i Tigray-provinsen er enige om å stanse kampene, opplyser Den afrikanske union (AU).

AU har siden tirsdag i forrige uke ledet forhandlingene mellom de to krigførende partiene. Onsdag kunne unionen melde om et gjennombrudd da det var enighet om å stanse kampene.

Krigen har vart i to år og ført til en enorm humanitær krise for sivilbefolkningen i Tigray. Tusenvis av mennesker har mistet livet i kampene, og flere millioner har måttet flykte fra hjemmene sine. Flere hundre tusen trues av en sultkatastrofe.

Etiopiske regjeringsstyrker har den siste tiden tatt kontroll over flere byer i den nordlige provinsen. Eritreiske styrker har kjempet side om side med de etiopiske regjeringsstyrkene, men Eritrea var ikke med i forhandlingene. Det var heller ikke regionale styrker som er allierte med den etiopiske hæren. Det er uklart om disse vil følge fredsavtalen som er inngått.

En representant for delegasjonen fra Tigray sier at de har måttet inngå smertefulle innrømmelser, men at det var nødvendig for å bygge opp tilliten mellom partene.