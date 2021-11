Etiopia har pågrepet FN-sjåfører

FN anklager etiopiske myndigheter for å ha pågrepet 72 sjåfører fra Verdens matvareprogram (WFP) i krigsherjede områder nord i Etiopia.

Ifølge FN ble de 72 sjåførene stanset og pågrepet langs den eneste veien som fører inn i Tigray.

– Vi kan bekrefte at 72 sjåfører som var på oppdrag for WFP, er pågrepet i Semera. Vi har tatt kontakt med Etiopias regjering for å finne ut hvorfor de er pågrepet, sier en talsperson for FN.

Nødhjelpsbehovene her er enorme, og ifølge FN trues flere hundre tusen mennesker av sult i Tigray-regionen. Matlagrene gikk tomme i august.

FN har anklaget regjeringen i Etiopia for å blokkere nødhjelp til krigsherjede områder. Regjeringen hevder det er Tigrayfolkets frigjøringshær (TPLF) som hindrer nødhjelpen.

For å dekke behovet for nødhjelp trengs minst 100 lastebillass daglig, men fra midten av juli til midten av oktober slapp det inn under 900 lastebiler. Det dekket ifølge FN bare 14 prosent av behovet