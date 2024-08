Espen Barth Eide tar ikke gjenvalg til Stortinget

Utenriksminister Espen Barth Eide gir seg på Stortinget for å slippe til yngre krefter i partiet.

Det skriver han på sin Facebook-side.

– Jeg er veldig motivert til å fortsette å jobbe i regjering og sørge for at vi vinner valget neste år. Og hvis partiet vil, fortsetter jeg gjerne som statsråd når vi vinner valget. Jeg er ikke lei av å drive med politikk. Men akkurat når det gjelder stortingsplassen min tenker jeg tiden er inne for å slippe til nye krefter, sier han til Dagsavisen, som også omtalte saken først.