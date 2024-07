Espen Barth Eide ble nektet møte med Israels utenriksminister

Onsdag skriver avisene Jerusalem Post og Times of Israel at den norske utenriksministeren Espen Barth Eide er nektet et møte med den israelske utenriksministeren Israel Katz.

Bakgrunnen er blant annet at Norge har anerkjent Palestina som stat, ifølge avisene.

De skriver også at Eide er nektet innreise til landet, men det avviser Utenriksdepartementet.

– Vi har ikke hatt kontakt med israelske myndigheter om å besøke Vestbredden eller palestinske myndigheter, sier UDs pressevakt til NRK.

– Vi har derimot bedt om et møte med den israelske utenriksministeren.

Både forespørsel og avslag kom nylig, ifølge UD.

– Vi søker dialog og engasjement og løpende kontakt med Israel på flere nivåer. Så tar vi til etterretning at han ikke har ønsket et slikt møte nå. Spørsmål om hvorfor må rettes til israelske myndigheter.