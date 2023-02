Esben Esther Pirelli Benestad fratatt legeautorisasjonen

Professor emerit Esben Esther Pirelli Benestad har blitt fratatt autorisasjonen som lege av Helsetilsynet. Det bekrefter Pirelli Benestad overfor NRK.

Bakgrunnen for saken er blant annet bekymringsmeldinger som er sendt til Statsforvalteren i Agder. Benestad skal blant annet ha unnlatt å henvise pasienter til Rikshospitalet.

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold skriver at de er kjent med at beslutningen skal påklages - og foreningen ønsker å kjempe mot Helsetilsynets avgjørelse.