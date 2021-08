Erna Solberg åpner for tredje dose

Statsminister Erna Solberg (H) åpner for at nordmenn kan få tilbud om en tredje vaksinedose mot koronaviruset dersom det viser seg å være behov for det, skriver VG.

Debatten om en tredje vaksinedose går i flere land som har kommet langt i vaksineringen. Verdens helseorganisasjon (WHO) har bedt land avstå fra dette før flere er vaksinert i fattigere land. Likevel har flere europeiske land gått inn for dette.

– Det er kunnskap som avgjør om vi skal ha et tredje stikk. Vi har avtaler om nok vaksiner til at alle kan få et tredje stikk. Hvis det er nødvendig er vi åpne for det, sier statsministeren til VG.