Eriksen: Portene er stengt

Angrepet har gjort at verdifull tid har gått tapt. Vi går nå inn i en ny fase i evakueringen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide på torsdagens pressekonferanse.

Der orienterte regjeringen om situasjonen i Afghanistan.

– Situasjonen er slik at portene inn til flyplassen er stengt. Vi har dessverre ikke noen mulighet til å bistå med assistert utreise lenger. Portene er stengt, sier hun.

Det betyr at nordmenn og andre som ikke er inne på flyplassen i Kabul nå, foreløpig ikke kan evakueres fra Afghanistan. Det er fortsatt norske borgere i Afghanistan som har ønske om å bli hjulpet ut, og også andre personer vi vil gi beskyttelse, sa Eriksen Søreide.

– Vi avslutter ikke arbeidet, men det er helt urealistisk nå å skulle gi et håp om at det finnes en rask løsning for de som ikke kommer seg ut, sier utenriksministeren.