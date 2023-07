Erdogan: Tyrkia kjem ikkje til å godta Sveriges Nato-søknad før oktober

Tyrkias president Erdogan seier at han forventar at Sverige tek konkrete skritt mot terror, mot at Tyrkia ratifiserer avtalen om godkjenning av den svenske Nato-søknaden, melder Reuters.

Erdogan og Sveriges statsminister Ulf Kristersson blei måndag einige om at Tyrkia skal godkjenne Sverige sin Nato-søknad.

For at søknaden formelt skal bli godkjent, må den gjennom det tyrkiske parlamentet. Det er ikkje fastsett når tyrkiske parlamentet skal ratifisere avtalen. Parlamentet skal halde stengt fram til 1. oktober, så godkjenninga må skje etter det.