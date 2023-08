Erdogan: Putin skal besøke Tyrkia

Russlands president Putin og Tyrkias Erdogan er enige om at Putin skal besøke Tyrkia.

Det blir i så fall første gang Putin besøker et Nato-land siden krigen i Ukraina ble trappet opp i fjor vinter.

Den internasjonale straffedomstolen har utstedt en arrestordre på presidenten, som har ført til at han kun kan reise til et fåtall land uten risiko for å bli pågrepet.

Tyrkia har dog ikke sluttet seg til Den internasjonale straffedomstolen. Dermed risikerer ikke Putin å bli utlevert til domstolen hvis han drar til Tyrkia.