Erdogan: Over 1000 Hamas-medlemmer behandles på tyrkiske sykehus

Tyrkias president Recip Tayyip Erdogan sier mandag at over 1000 Hamas-medlemmer får behandling på tyrkiske sykehus.

Presidenten kom med uttalelsen under et toppmøte med den greske statsministeren i Ankara mandag, ifølge Reuters.

Her gjentok Erdogan sitt syn på at Hamas er en «motstandsbevegelse» og ikke en terrororganisasjon, rapporterer nyhetsbyrået.

– La oss være enig om å være uenig, svarte Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis om Erdogans syn på Hamas.

Mitsotakis understreket at de likevel kunne være enige om at krigshandlingene på Gaza må opphøre, og behovet for en langvarig våpenhvile.