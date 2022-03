Erdogan vil ha våpenhvile

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan krever våpenhvile mellom Ukraina og Russland i forkant av fredssamtalene mellom landene som starter i dag i Istanbul.

Han sier han håper at samtalene har gitt økt håp for fred og håper at samtalene vil være formålstjenlige for både Ukraina og Russland.