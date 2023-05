Erdogan erklærer valgseier i Tyrkia

Recep Tayyip Erdogan har nå erklært valgseier etter andre valgrunde i det tyrkiske presidentvalget.

Omtrent tre timer etter at valglokalene stengte, takket Erdogan det tyrkiske folket for at de har stemt på ham.

– Folket har nå gitt partiet mandat til å styre de neste fem årene, sier han i en uttalelse.

De ulike nyhetsmediene i landet har søndag kveld vært uenige i hvem som har ledet valget – Erdogan eller opposisjonelle Kemal Kiliçdaroglu. Men etter hvert som flere stemmer ble talt opp, ble det tydeligere at det blir Erdogan som går av med seieren.

– Den eneste vinneren her er Tyrkia, sier han i uttalelsen.

En seier gir Erdogan fem nye år ved makten.