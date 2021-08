Equinor: – Omfattende endringer

Informasjonsdirektør i Equinor, Sissel Rinde, sier til NRK at de ikke kan kommentere forslaget om omlegging av petroleumsskatten på nåværende tidspunkt. Årsaken er at selskapet må ta tid for å sette seg inn i forslaget.

– Det er omfattande endringer i petroleumsskattesystemet som foreslås. Vi trenger litt tid til å sette oss inn i det, og har derfor ingen kommentarer til endringene på nåværende tidspunkt, sier Rinde.

Hun slår fast at selskapet ikke var informert om endringene i forkant.

Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass er av samme vurdering som Equinor.

– Endringene i petroleumsskattesystemet som regjeringen nå foreslår, er omfattende, skriver Anniken Hauglie i Norsk olje og gass i en melding til Vårt Land.

Hun sier organisasjonen skal gå nøye gjennom forslagene og komme med innspill i den kommende høringen.