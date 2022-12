Equinor vil bore 25 letebrønner i 2023

Letesjefen i Equinor beroliger bekymrede oljetilhengere. – Vi fortsetter med aktiv leting på sokkelen i mange år fremover, sier Jez Averty, ansvarlig for leting på norsk sokkel for Equinor, til Stavanger Aftenblad.

Tirsdag kom nyheten om at regjeringen sammen med SV dropper 26. konsesjonsrunde fram til 2025. Det betyr at det ikke åpnes for oljeleting i såkalte umodne områder på sokkelen.

Det er likevel åpnet for ordinær leting i modne felt – der lisenser tildeles i områder med kjent geologi. I 2023 planlegger selskapet å bore 25 letebrønner, mot årets 22.