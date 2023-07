Enstemmig kontrollkomité åpner sak mot regjeringen

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har enstemmig vedtatt å åpne kontrollsak om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsspørsmål.

Det får NRK bekreftet i etterkant av møtet som nettopp er avsluttet.

Venstres Grunde Almeland er valgt til saksordfører for saken.

– Det er på sin plass at kontrollkomiteen oppretter sak, sier han og fortsetter:

– Jeg tror veldig mange har vanskelig for å forstå rekken av brudd på helt grunnleggende regler, som vi har sett fra regjeringen denne sommeren. Det er avgjørende for tilliten til politikere at vi går grundig inn i dette. Både for å se på hva som konkret har skjedd, men også for å lære. Slike regelbrudd skal ikke skje, sier Almeland.

Arbeiderpartiets Frode Jacobsen sier et flertall i komiteen mener undersøkelsene også bør omfatte Erna Solbergs regjering, noe Rødt har tatt initiativet til og som SV tidligere i dag aktivt sluttet opp om.

– Det er helt naturlig å se på hvordan den forrige regjeringen også håndterte spørsmål som dette, sier Jacobsen.

Han er glad for at SV og Rødt allerede har uttrykt at de har tillit til Tonje Brenna, som er alene om å bli sittende i regjering av de tre statsrådene som har brutt habilitetsreglene.

– Flertallet mener hun har svart godt og utfyllende på spørsmålene fra Stortinget, sier Jacobsen.