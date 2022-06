Enighet våpen-kompromiss i Senatet

En gruppe forhandlere i Senatet i USA har klart å enes om et forslag for å stramme inn våpenlovene. Avstemningen vil trolig skje før helgen.

Den tverrpolitiske gruppen har i flere uker arbeidet med ordlyden. Tirsdag la gruppen fram forslaget. De mener det vil få nok støtte til å bli vedtatt i Senatet. Håpet er at avstemningen kan finne sted før helgen, før senatorene går ut i en to uker lang ferie, slik at president Joe Biden kan sette sin signatur på det allerede neste uke.

Forslaget omfatter utvidet bakgrunnssjekk for våpenkjøpere under 21 år, 110 milliarder kroner i finansiering til psykisk helsevern, og 20 milliarder kroner til skolesikkerhetstiltak. (NTB)