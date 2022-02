Enighet om strømstøtte til landbruket

Ap, Sp og SV har kommet til enighet om en midlertidig kompensasjonsordning som skal hjelpe bøndene gjennom tiden med høye strømpriser.

– Dette er et viktig håndslag til norske bønder og gartnerier som står i en vanskelig situasjon på grunn av ekstremt høye strømpriser, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Per Vidar Kjølmoen.

Ordningen er basert på det samme som støtteordningene for husholdningene, men skal ha et høyere tak for strømbruken for jordbruket og være uten tak for veksthus.

Partiene foreslår å bevilge 500 millioner kroner til denne ordningen. Målet er at støtten skal utbetales i andre halvdel av februar.

– For Senterpartiet er det viktig å sikre trygg mat basert på norske naturresurser. Derfor var det helt nødvendig å få på plass en støtteordning som avhjelper situasjonen for næringen, sier Senterpartiets Jenny Klinge.

SVs næringspolitiske talsperson og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener en krise i landbruket handler om mer enn bare strøm.

– Vi er derfor fornøyde med at enigheten forplikter regjeringen til å følge opp med eventuelle strakstiltak for å sikre vekstsesongen, og tydelige føringer om at inntekstløft og selvforsyning skal være førende i jordbrukspolitikken og jordbruksoppgjøret.