Enighet om strømstøtte på Stortinget

Det er nå enighet mellom regjeringspartiene og SV om strømstøtten. Det betyr blant annet strømstøtte til blant annet næringslivet.

For næringslivet innebærer det å opprette en midlertidig tilskuddsordning for strømintensive bedrifter som skal dekke både deler av strømkostnadene og stimulere til investeringer i energitiltak.

Det er også bestemt at 23 millioner kroner til nærbutikkene for å kompensere for strømprisene.

Avtalen innebærer også mer enn 1,2 milliarder kroner i strømstøtte til de mest utsatte gruppene i samfunnet.

Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV, sier det nå er viktig at fellesskapet stiller opp for dem som sliter.

– Høsten blir en stor test på om vi stiller opp for de som sliter med utgiftene i krisetid. Nå sliter folk med strømregningene.

Blant tiltakene er også: 1500 kroner ekstra til studenter, økt utbetaling til bostøtte for oktober og november og støtte til distriktsbutikker. Alt dette skal gjennomføres i 2022.

Til sammen koster avtalen 1253 millioner kroner.