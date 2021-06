Enighet i sykehusoppgjøret

Natt til fredag ble det enighet i sykehusforhandlingene mellom Spekter og forbundene i LO og YS. – Dette er et resultat som bevarer kjøpekraften og gir en vesentlig heving av ubekvemstilleggene. Det er vi fornøyde med, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet og forhandlingsleder for LO-forbundene. Spekter Helse er også fornøyd med at partene kom til en løsning.