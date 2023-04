Enighet i statsoppgjøret, melder Parat og LO Stat

LO kaller oppgjøret historisk.

– Vi har fått gjennomslag for å løfte hele laget, sikre likelønn og utjevne forskjeller, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

– Et stort sentralt kronetillegg sikrer at de statsansatte som trenger det mest, får sin del av kaka. Samtidig sikrer vi likelønn på en god måte. Vi er veldig fornøyde med å ha kommet i mål uten å måtte gå veien om Riksmekleren, sier Egil André Aas.



Oppgjøret gjelder for LO Stat, YS Stat, og Akademikerne. Unio er fortsatt i forhandlinger med staten, skriver de på sine nettsider.

LO gir dette som hovedpunktene i statsoppgjøret:

– Lønnsoppgjøret i staten er på 5,2 prosent og tilsvarer rammene i frontfaget. .

–Alle heltidsansatte får 31.000 kroner i generelt tillegg.

–15 prosent av lønnsoppgjøret fordeles lokalt.

Tilleggene gis fra 1. mai.