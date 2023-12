Enighet i Sikkerhetsrådet om Gaza-hjelp. USA la ned veto mot russisk forslag.

Det melder Reuters.

FNs sikkerhetsråd ble ikke enige om en resolusjon som krever humanitær våpenhvile i Gaza.

En sterkt utvannet versjon av det opprinnelige resolusjonsforslaget ble vedtatt fredag kveld norsk tid, etter flere utsettelser tidligere i uka.

Resolusjonen nøyer seg med å «oppfordre til snarlige skritt for umiddelbart å tillate trygg, uhindret og utvidet humanitær tilgang og for å skape forutsetninger for en bærekraftig opphør av fiendtlighetene».

Resolusjonen fratar ikke Israel kontrollen over nødhjelp som fraktes inn på Gazastripen fra Egypt eller via Israel.

I det opprinnelige utkastet til resolusjon, som var ført i pennen av De forente arabiske emirater, ble det forslått å gi FN kontrollen over nødhjelpssendingene.

USA og Russland avsto fra å stemme over fredagens resolusjon, men ingen av dem benyttet seg av vetoretten de har i Sikkerhetsrådet.

Russland avsto fra å stemme fordi resolusjonen i deres øyne ikke går langt nok i å kreve stans i krigshandlingene.

USA la på sin side ned veto mot et russisk forslag til resolusjon som krevde humanitær våpenhvile i Gaza.