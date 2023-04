Enighet i oppgjøret i Oslo kommune – Ramme på 5,4 prosent

Det er enighet i lønnsoppgjøret mellom YS, LO og Oslo kommune. Det opplyser YS og LO. Oppgjøret fikk en ramme på 5,4, som er høyere enn frontfagene, men på linje med mellomoppgjøret for kommunesektoren.

Resultat gir alle ansatte minst 32.600 kroner i kronetillegg ifølge LO.

– Jeg er fornøyd med at vi har kommet til enighet, men det har vært et vanskelig klima mellom enkelte av sammenslutningene, sier leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin.

Oslo kommune er et eget tariffområde og er ikke omfattet av forhandlingene i KS-området, som kom til enighet lørdag.

– Vi har fått et godt oppgjør som ligger over frontfaget. Med dette oppgjøret får våre medlemmer mer å rutte med, sier leder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Tillegget inntreffer fra 1. mai ifølge YS.