Enighet i lønnsoppgjøret i NRK

Fagforeningene og NRK kom natt til fredag til enighet i årets lønnsoppgjør. Det bekrefter Olav Hypher, leder for NRKs forhandlingsutvalg.

Partene er enige om et generelt tillegg på 38.000 og at ulempesatsene økes med 6 prosent. Hypher sier at oppgjøret er innenfor rammen til frontfaget på 5,2 prosent.

– Vi gikk inn i forhandlingene med disse ønskene fra våre medlemmer: høyt kronetillegg, økning i ulempesatsene og en utjevningspott. Med dette oppgjøret har vi levert på alle tre, sier Rolf Johansen, forhandlingsleder for NJ i NRK i en pressemelding.

– Hvis anslaget for prisveksten i 2023 holder stikk, så har våre medlemmer fått en reell økning i kjøpekraften. Økningen i ulempesatser er de høyeste på mange år, og også denne gangen fikk vi til en pott for å utjevne uforklarlige lønnsforskjeller, sier Johansen. (NTB - NRK)