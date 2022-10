Enighet i helikopteroppgjør

Industri Energi og NHO Luftfart ble torsdag kveld enige i forhandlingen om avtalen som dekker rundt 100 ansatte i helikoptertrafikken offshore.

For halvannet år siden ble de to partene enige om å lage et nytt lønnssystem for den aktuelle avtalen, og dette er nå på plass, opplyser Industri Energi.

–Vi er fornøyd med å ha fått på plass en lønnsmatrise for denne delen av helikopterbransjen, sier fagforbundets forhandlingsleder, Jørn Erik Bøe. Han betegner forhandlingene som krevende, men konstruktive.

Avtalen, som gjøres gjeldende fra 1. april i år, dekker ansatte i selskapene CHC Helikopter Service, Bristow og HeliOne. (NTB)