Enighet i bryggerimeklingen

Partene i bryggerimeklingen ble på overtid natt til torsdag enige. Det blir dermed ingen streik i bryggeribransjen.

– Vi er fornøyde med å ha blitt enige med Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund i meklingen om Bryggeri- og mineralvannsoverenskomsten, sier Nikolai Astrup Westlie, direktør for arbeidsliv og tariff i NHO Mat og Drikke, i en pressemelding.

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 3,7 prosent.

– Vi har fått gjennomslag for våre hovedprioriteringer og sikret et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike, sier tariffansvarlig i NNN Jarle Wilhelmsen.

Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men rett før klokka 2 opplyste partene at de var kommet fram til en løsning.

(NTB).