Enige om klimafond for fattige

Landene som deltar på FN-klimatoppmøtet har blitt enige om betingelsene for et klimafond for tap og skader til verdens fattige land.

Nærmest umiddelbart erklærte en rekke land hvor mye penger de vil spytte inn i fondet.

Etter annonseringen av fondets betingelser har vertsnasjonen for toppmøtet, De forente arabiske emirater lovet 100 millioner dollar til fondet, melder konferansen på sin X-konto.

Tyskland skal også bidra med 100 millioner dollar, skriver NTB.

Klimafinansiering til verdens fattigere land har blitt diskutert på FNs årlige klimakonferanser i mange år. Fondet er rettet mot mennesker i områder av verden som er og har vært utsatt for massive skader på grunn av klimaforandringene.