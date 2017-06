Enige om årets lønnsoppgjør

Tirsdag kveld ble Industri Energi og Norsk olje og gass enige om årets lønnsoppgjør for oljeservice. Partene ble blant annet enige om et generelt tillegg på 7.166 kroner, og én krone i natt- og skifttillegg for ansatte i oljeservice.