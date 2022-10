Energoatom: To kidnappet fra kjernekraftverket i Zaporizjzja

To ansatte ved atomkraftverket i Zaporizjzja skal være kidnappet av russiske styrker, ifølge det statlige ukrainske energiselskapet Energoatom.

På Telegram skriver selskapet at det foreløpig er uvisst hvor de to ansatte befinner seg. De to mennene har begge lederstillinger på kjernekraftverket.