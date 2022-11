Enebolig nedbrent på Berger i Svelvik – to husløse

Et bolighus ble totalskadd i en brann på Berger sør for Svelvik natt til søndag. To personer er husløse som følge av brannen.

Brannen ble meldt klokken 3.20 etter at flere naboer kontaktet nødetatene.

Eneboligen var overtent da brannmannskapene kom fram, og huset var ikke mulig å redde.

– Flere nabohus ble evakuert og det var en stund fare for spredning, men det klarte brannmannskapene å stanse. Eneboligen brant ned til grunnen, forteller operatør Marius Waskaas ved i 110-sentralen Sørøst til NTB. En bil som sto parkert utenfor huset gikk også tapt i brannen.

Operasjonsleder Jan Christian Johnsrud i Sørøst politidistrikt opplyser at de to beboerne i huset har fått legetilsyn, en av dem skal ha pustet inn røyk. Han sier at det er ikke er er noen åpenbar årsak til brannen.

– Vi har ingen formening om brannårsaken, sier Johnsrud.

(NTB)