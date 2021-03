Endrer nasjonale tiltak neste uke

Helseminister Bent Høie varsler endringer i de nasjonale koronatiltakene neste uke. Målet med endringene er å få R-tallet under 1, sier Høie til NRK. – Vi må ha kontroll på smitten gjennom mars og april, for at vi i mai skal ta steget inn mot en mer normal hverdag.