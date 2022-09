En person utskrevet etter Furuset-knivstikking

Den ene personen som var innlagt på sykehus etter knivstikkingen på Furuset mandag ettermiddag, er nå utskrevet. Han ble avhørt av politiet tirsdag.

Det skriver politiet i en pressemelding.

Begge personene blir fremstilt for fengsling i dag kl 14 og 15, opplyser politiet.

Mandag ettermiddag ble to unge menn knivstukket i nærheten av Furuset senter i Oslo. Den ene mannen ble funnet ved åstedet, mens den andre mannen ble funnet i en leilighet ikke så langt unna.

Politiet etterforsker hendelsen som drapsforsøk og kroppsskade, og begge mennene fikk status som siktet.

– Etterforskningen så langt tyder på at det har vært en form for relasjon mellom de to mennene, men det er for tidlig å si hva som var bakgrunnen eller motiv for hendelsen, opplyser politiet.

Politiet arbeider videre med å få inn informasjon, og har blant innhentet video og avhørt vitner.