En person til sykehus i Balsfjord

Politiet fikk melding om en bil som hadde kjørt av veien og havnet på taket i fjæra, delvis under vann i Balsfjord natt til søndag. Vitner hadde hørt smell i forbindelse med hendelsen. En person er fraktet med luftambulanse til Universitetssykehuset Nord-Norge. – Vi har ikke noe mer informasjon om at det var flere passasjerer i bilen, men vi kan heller ikke utelukke det. Derfor pågår det nå et søk i område for sikkerhets skyld, forteller operasjonsleder ved Troms politidistrikt, Beate Helberg til NRK.

Universitetssykehuset Nord-Norge opplyser at føreren - en ung mann - behandles ved sykehuset, men at status foreløpig er uavklart