En person til sykehus etter voldshendelse på spahotell

En vekter er sendt til sykehus med kuttskader i hodet, etter voldshendelse på The Well Spa & Hotel på Sofiemyr utenfor Oslo, melder politiet i Øst på Twitter.

Hendelsen fant sted på et hotellrom i 22.40-tiden søndag kveld.

– Personene var uønsket på hotellet og skal ha blitt fulgt opp på rommet av to vektere- Da har det oppstått en konfrontasjon, som resulterte i at den ene vekteren fikk hodeskader. Han er fraktet til Ahus for behandling, sier operasjonsleder Terje Skaftnes i Øst politidistrikt til NRK.

Ifølge NTB skal det ha blitt kastet en vase mot vekteren. Deretter skal det ha blitt brukt deler fra denne vasen til å påføre vekteren kuttskader.

Det var flere vitner og ansatte ved hotellet som tok kontakt med politiet. Vekteren er kjørt til Akershus universitetssykehus for behandling.

Vi fikk mange telefoner om dette, da de to personene hadde tiltrekt seg oppmerksomhet i forkant av denne hendelsen, sier Skaftnes.

– Vi har masse mannskaper på stedet der nå som leter etter disse to personene som har forlatt hotellet, sier operasjonslederen.