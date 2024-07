En person skadd i trafikkulykke i Oslo – politiet mistenker kappkjøring på E18

Politiet rykket ut til en trafikkulykke på E18 ved Lysaker i Oslo natt til onsdag.

De fikk først melding om at det var en ulykke med to biler, men det viste seg etter hvert at det var én bil som hadde kollidert inn i en mur eller et autovern.

– Vi har sett videoklipp, og det fremstår som at det er to biler som kjører samlet. Vi mistenker at det kan være i kappkjøring. I forbindelse med at den ene bilen tar av fra E18, så kolliderer den i den ene murveggen, sier operasjonsleder Bjarne Endal Pedersen ved Oslo politiet til NRK.

Det ble først meldt at den skadde personen var hardt skadd, i en oppdatering melder politiet at skadeomfanget er per nå ukjent.

Nødetatene rykket ut til ulykken klokken 1.18.

Politiet har tatt midlertidig beslag av førerkort til fører av begge bilene.