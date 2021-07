Én person ikke gjort rede for

En person er ikke gjort rede for etter at det begynte å brenne på et rom i en institusjon på Dokka i Nordre Land. Politiet fikk meldingen rett før klokken 2200.–21 beboere og to ansatte ble evakuert i forbindelse med brannen, forteller operasjonsleder Øyvind Bakken ved politiet Innlandet til NRK. – De fleste evakuerte blir nå innlosjert i andre boliger, legger han til.

Brannvesenet har fått kontroll på brannen som skal ha vært på et rom i bygningen som er over tre etasjer.