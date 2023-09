En person etterlyst internasjonalt etter drapet i Kristiansand

En person er etterlyst internasjonalt etter at to personer ble funnet døde på en adresse i Vågsbygd i Kristiansand onsdag 27. september. Personen er siktet for drap. Det skriver politiet i en pressmelding.

Politiet oppgir at de har iverksatt en omfattende etterforskning, og at de etterforsker saken bredt.

– Politiet jobber fortsatt ut ifra flere hypoteser. For politiet er det nå viktig å formidle at en siktelse i en straffesak ikke betyr at vedkommende er gjerningsperson. Vi holder fortsatt alle muligheter åpne og vi utelukker ikke at det kan være andre eller flere gjerningspersoner, sier politiinspektør Cecilie Pedersen.