En person er hentet opp av elva i Porsgrunn

En person er henta opp fra Porsgrunnselva og fløyet til sykehus.

– Det gikk ganske fort å få personen opp av vannet, men det er uvisst hvor lenge personen har vært i vann, sier Øyvind Larsen som er politiets innsatsleder på stedet.

Han sier videre at politiet vet ikke hvordan personen havna i elva. Personer hadde hørt rop fra vannet, opplyser brannvesenet til Telemarksavisa.

Det var rett over klokka 23.30 at det kom melding om at en person hadde falt i vannet.

Nødetatene var på plass med mange folk.