En person alvorlig skadet i trafikkulykke i Oslo

En person ble natt til onsdag alvorlig skadet i en ulykke mellom to biler på E18 utgående ved Lysaker i Oslo.

Ulykken fant på E18 utgående ved avkjøringen til Lilleakerveien.

Politiet i Oslo opplyser at en av bilene trolig har kollidert med autovern eller en mur med relativt stort kraft.

– En person framstår alvorlig skadet, sier operasjonsleder Bjarne Endal Pedersen.

For politiet framstår det som to biler har kjørt i følge og mistenker at de har bedrevet kappkjøring.

Nødetatene rykket ut til ulykken klokken 1.18.

(NTB)