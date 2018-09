Én pågrepet etter skyting i Oslo

Politiet bekrefter overfor NRK at de har pågrepet en mann i 20-årene etter at en tilfeldig bil med to voksne og to barn ble truffet av et skudd på Ensjø, fredag. Mannen er siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen og vil bli avhørt i dag.