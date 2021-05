En omkom i møteulykke i Nittedal

En person omkom og en annen er kritisk skadd etter at to vogntog kolliderte på riksvei 4 i Nittedal i natt. Det bekrefter Øst politidistrikt. To vogntog kolliderte like etter klokka 3 nord for Hagantunnelen. Rv4 er stengt på stedet.