En halv million så Rådebank i helgen

Så langt er sesong tre av NRK-serien Rådebank enda mer populær enn sesong to.

Tredje sesong ble publisert i forrige uke og sendt på TV i helgen. Så langt har sesong tre 160.000 flere seere enn sesong to hadde på samme tidspunkt.

– Fallhøyden etter sesong 2 var stor, men med disse seertallene og gode anmeldelser føler jeg vi kan puste lettet ut, sier Tom Marius Kittilsen, produsent i Fenomen som lager serien for NRK.



Det er bare fire episoder av serien som er ute til nå. To til blir sluppet på NRK TV på torsdag. Og de siste to kommer torsdag 3. mars.