En drept og flere skadd etter angrep i Tel Aviv

Flere er skadd, og en person drept etter en hendelse i Tel Aviv, melder AFP. Det israelske utenriksdepartementet beskriver hendelsen som et terrorangrep på Twitter.

Departementet skriver på Twitter at politiet fikk melding om at et kjøretøy kjørte inn i personer på strandpromenaden i Tel Aviv. Det har også vært meldinger om skyting.

På Twitter skriver ambulansetjenesten Magen David Adom at den drepte er en mann i 30-årene, og at de evakuerer fire pasienter til sykehus i storbyen. Utenriksdepartementet og flere israelske medier skrev tidligere at sju personer var skadet i angrepet.

Flere medier skriver at det er både israelske statsborgere og utenlandske turister blant de skadde.

Ifølge The Times of Israel og Jerusalem Post opplyser helsemyndigheter at det har skjedd to separate hendelser.

Først skal to personer ha blitt skutt på promenaden i Tel Aviv, før en person forsøkte å kjøre inn i fotgjengere i samme område, skriver Jerusalem Post.

Den israelske avisen Haaretz skriver at angriperen også er skutt.