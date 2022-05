En død etter frontkollisjon i Hallingdal

En person er omkommet og to personer alvorlig skadet etter en frontkollisjon på riksvei 7 ved Austvoll i Flå, melder Sørøst politidistrikt. De to skadde er fraktet til Ullevål sykehus i luftambulanse. Totalt var tre personer involvert i ulykken, en i den ene bilen og to i den andre

Riksveg 7 vil være stengt i lengre tid pga. undersøkelser som skal utføres på stedet.