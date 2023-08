En av fire jenter oppgir å ha blitt utsatt for grove seksuelle krenkelser

I alt 25 prosent av jenter i videregående skole sier de har blitt utsatt for grove seksuelle krenkelser, fire ganger flere enn blant jevnaldrende gutter.

Det viser en omfattende undersøkelse gjort av NOVA.

– Omfanget av seksuell vold har økt betydelig fra 2015 til 2023 for både jenter og gutter. For nesten alle former for seksuell vold vi har kartlagt, har andelen utsatte doblet seg i løpet av denne perioden, skriver forskerne bak studien.

Undersøkelsen baseres på spørreskjemaer sendt til elever i videregående skole i 2007, 2015 og 2023. Utvalget består av 15.409 elever mellom 16 og 19 år.

(NTB)