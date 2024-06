En arrestert og en til sykehus etter nabokrangel i Ålesund

En person er arrestert og en er frakta til sykehus for behandling etter slåssing på en privat adresse i sentrum av Ålesund. De to involverte er naboer. opplyser Møre og Romsdal politidistrikt. Det er ikke kjent hva som er bakgrunnen for kranglinga. Politiet etterforsker saken.