EMA anbefaler tredje vaksinedose

Det europeiske legemiddelverket (EMA) har konkludert med at en ekstra dose med Pfizer eller Moderna kan gis til personer med immunsvikt, minst 28 dager etter andre dose.

I tillegg mener EMA at man bør vurdere en tredje dose med Pfizer for personer mellom 18 og 55 år seks måneder etter at de har fått andre dose, skriver EMA i en pressemelding.

Regjeringen og FHI har varslet en pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag klokken 14.

NRK har vært i kontakt med Folkhelseinstituttet. De vil ikke kommentere EMAs pressemelding nå, men viser til pressekonferansen regjeringen har varslet i morgen.

I august ble det klart at regjeringen besluttet å følge FHIs anbefaling om å tilby en tredje koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar. I praksis er det snakk om noen tusen nordmenn.

FHI har imidlertid foreløpig ikke anbefalt å gi en oppfriskningsdose til andre grupper i samfunnet. Folkehelseinstituttet at tidligere sagt at to doser fortsatt gir meget god beskyttelse mot alvorlig koronasykdom.

Assisterende direktør i FHI Geir Bukholm sa lørdag til NRK at de ville avvente en godkjenning fra EMA før man eventuelt gikk for en tredje dose her til lands.