EMA anbefaler godkjenning

EUs legemiddeltilsyn (EMA) har gitt en betinget anbefaling av koronavaksinen fra Pfizer og Biontech. Vaksineringen er ventet å begynne innen få dager i EU og Norge. Vaksinene må formelt godkjennes av EU-kommisjonen. Deretter kan distribusjonen til medlemslandene og Norge begynne. Etter planen får Norge rundt 50.000 doser i romjulen. Deretter skal vi motta rundt 40.000 doser i uken i januar. Hver pasient trenger to doser av vaksinen, skriver NTB. Vaksinen fra Pfizer/Biontech er den første som blir godkjent i EU og Norge. Også Modernas vaksine er ventet å være klar for distribusjon og bruk i EU innen kort tid. Det ligger an til at EMA gir sin godkjenning i et møte 6. januar, én uke tidligere enn planlagt. – Det er en veldig god nyhet at vi nå får godkjent dette legemiddelet i Europa, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til NTB. Vaksinen har vist god beskyttelse mot covid-19 hos dem som har vært med i studien, opplyser Statens legemiddelverk på sine nettsider. – Nå vil EU-kommisjonen godkjenne dette vedtaket fra vitenskapskomiteen så fort som overhodet mulig, og da er vaksinen godkjent og kan tas i bruk over hele Europa. Med denne vaksinen godkjent kan man begynne vaksinering i Norge så fort vaksinen er tilgjengelig, sier Madsen.