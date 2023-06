Elton John tok farvel med det engelske publikummet

På hovedscenen på Glastonbury-festivalen holdt Elton John søndag det som kan ha vært hans siste konsert i England.

– Dette er en veldig spesiell og følelsesladd kveld for meg fordi det kan være min siste konsert i England noen gang, så jeg bør spille bra. Og jeg må virkelig underholde dere, for dere har stått her så lenge. Jeg setter virkelig pris på kostymene og alt, sa han videre.

Til fyrverkeri åpnet den 76-årige sangeren åpnet konserten med «Pinball Wizard», som opprinnelig ble gitt ut av The Who, men som Elton John framførte i filmversjonen av musikalen «Tommy» i 1975. Han var kledd gulljakke og hadde på sine karakteristiske solbriller med fargede glass.

Konserten på Pyramid-scenen på den enorme festivalen utenfor Pilton i Somerset fortsatte med «The Bitch Is Back», melder Sky News.

– Jeg trodde aldri jeg skulle spille på Glastonbury, og her er jeg, sa den adlede britiske artisten.

(NTB)